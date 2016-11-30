«Решение ОПЕК сопоставимо с избранием Трампа, в подъеме — эмоции»
Москва, 30 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Рынки охвачены эйфорией: ОПЕК впервые с 2008 года достиг консенсуса: объем добычи будет снижен на 1,2 млн баррелей в день, до 32,5 млн баррелей. Котировки Brent на это реагируют закономерным ростом более чем на 8%, выше 50 долларов за баррель, говорит главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.
«Сейчас картина во многом аналогична реакции на избрание Дональда Трампа президентом США. Тот же стремительный подъем, в основе которого лежат преимущественно эмоции. На этой волне Brent вполне может уйти и к годовым максимумам вблизи 54 долларов за баррель. Только вот вряд ли данный подъем будет устойчивым, поскольку фундаментально сокращение добычи до 32,5 млн баррелей не сможет привести к балансировке рынка», — полагает он.
Объем предложения в значительной степени превышает объем спроса, более того, сейчас, когда котировки «черного золота» получили шанс приблизиться к 50 долларам за баррель, стоит ожидать резкого повышения активности на сланцевых проектах в США, констатирует эксперт. «Порог рентабельности разработки сланца, по различным оценкам, находится в районе 43−45 долларов за баррель. Теперь же, когда цена приблизилась к 50, можно даже говорить о выходе производства в небольшой плюс, что приведет к новому притоку нефти на мировой рынок. А рост предложения при стабильности спроса неминуемо вызовет откат цены в район 45−47 долларов в долгосрочной перспективе», — делает вывод эксперт.
Итоги встречи ОПЕК будут носить краткосрочный характер, прогнозирует Мельников. «Фундаментально ситуация на рынке нефти в обозримом будущем не изменится. В ближайшие 2−3 года поводов для долгосрочного закрепления барреля Brent над отметкой 50 долларов мы не видим», — резюмировал он.Участники ОПЕК пришли к соглашению сократить производство нефти в картеле на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей, сообщает Bloomberg. По предварительным данным, в сделке не будут участвовать только две страны — Нигерия и Ливия, между остальными 12 членами картеля будут распределены квоты. Ирану, вероятно, разрешат нарастить добычу в пределах 200 тыс. баррелей, чтобы он мог достичь досанкционного уровня производства и затем подключиться к соглашению.