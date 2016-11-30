Москва, 30 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Рынки охвачены эйфорией: ОПЕК впервые с 2008 года достиг консенсуса: объем добычи будет снижен на 1,2 млн баррелей в день, до 32,5 млн баррелей. Котировки Brent на это реагируют закономерным ростом более чем на 8%, выше 50 долларов за баррель, говорит главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Pixabay.com Добыча нефти

«Сейчас картина во многом аналогична реакции на избрание Дональда Трампа президентом США. Тот же стремительный подъем, в основе которого лежат преимущественно эмоции. На этой волне Brent вполне может уйти и к годовым максимумам вблизи 54 долларов за баррель. Только вот вряд ли данный подъем будет устойчивым, поскольку фундаментально сокращение добычи до 32,5 млн баррелей не сможет привести к балансировке рынка», — полагает он.

Объем предложения в значительной степени превышает объем спроса, более того, сейчас, когда котировки «черного золота» получили шанс приблизиться к 50 долларам за баррель, стоит ожидать резкого повышения активности на сланцевых проектах в США, констатирует эксперт. «Порог рентабельности разработки сланца, по различным оценкам, находится в районе 43−45 долларов за баррель. Теперь же, когда цена приблизилась к 50, можно даже говорить о выходе производства в небольшой плюс, что приведет к новому притоку нефти на мировой рынок. А рост предложения при стабильности спроса неминуемо вызовет откат цены в район 45−47 долларов в долгосрочной перспективе», — делает вывод эксперт.

Итоги встречи ОПЕК будут носить краткосрочный характер, прогнозирует Мельников. «Фундаментально ситуация на рынке нефти в обозримом будущем не изменится. В ближайшие 2−3 года поводов для долгосрочного закрепления барреля Brent над отметкой 50 долларов мы не видим», — резюмировал он.Участники ОПЕК пришли к соглашению сократить производство нефти в картеле на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей, сообщает Bloomberg. По предварительным данным, в сделке не будут участвовать только две страны — Нигерия и Ливия, между остальными 12 членами картеля будут распределены квоты. Ирану, вероятно, разрешат нарастить добычу в пределах 200 тыс. баррелей, чтобы он мог достичь досанкционного уровня производства и затем подключиться к соглашению.