Челябинск, 30 ноября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Дополнительный подвижной состав с 1 декабря будет выведен на два троллейбусных маршрута. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города Челябинска.

Alexander Sapozhnikov Челябинский троллейбус

На маршрутах №15 и №17, по расчетам властей, в связи с дополнительной техникой, в «час пик» сократится время ожидания пассажирами троллейбусов. В администрации подчеркивают, что изменения в качестве обслуживания на двух маршрутах организованы не повлечет за собой увеличения интервалов движения на других, так как связано с выпуском на линии дополнительных единиц техники.

Отметим, это не первое увеличение количества подвижного состава горэлектротранспорта. В середине октября на наиболее загруженные маршруты были выведены дополнительные единицы электротранспорта — трамваев и троллейбусов. Наращивание количества единиц горэлектротранспорта продолжится. В настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении вагонов на ряде трамвайных маршрутов.

Напомним, в настоящее время банкротится МУП «Челябинский автобусный транспорт». Более 800 сотрудников будут уволены. Власти намерены создать новое автотранспортное предприятие. Вместе с этим в Челябинске в настоящее время разрабатывается схема маршрутов общественного транспорта, при этом городские власти планируют сделать ставку на трамвай.

Однако положение муниципального общественного транспорта крайне тяжелое. Подвижной состав изношен, инфраструктура также требует вложений. На текущий момент челябинские муниципальные предприятия располагают 300 трамваями, 250 автобусами, и 250 троллейбусами. При этом на линии в течении смены около 180 трамваев, 110 автобусов и 120 троллейбусов.

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