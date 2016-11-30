Кишинёв, 30 ноября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали Соглашение о создании центра связи НАТО в Кишиневе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, документ был подписан в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Кукрыниксы. НАТО. 1980

«Я уверен, что открытие этого офиса будет способствовать продвижению сотрудничества с Альянсом посредством внедрения существующих инициатив, сообщений о программах НАТО, а также некоторых новых проектов, реализованных при поддержке Альянса», — сказал Филип.

Он заявил, что Кишинев заинтересован в укреплении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом при соблюдении принципа конституционного нейтралитета Молдавии. «Цели этого сотрудничества отражены в положениях индивидуального плана действий партнерства (IPAP), который наша страна выполняет с 2006 года», — добавил премьер.

«Хочу отметить недавний запуск трех важных проектов [НАТО] для Республики Молдова в рамках программы Наука ради мира и безопасности. Завершение проекта по уничтожению значительного количества пестицидов и химических опасных веществ в Республике Молдова остается еще одним приоритетом в двусторонней повестке дня, реализация которого принесет ощутимые выгоды для здоровья населения и для окружающей среды», — сказал Филип.

Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что Бюро по связям НАТО является гражданским, а не военным объектом, а Североатлантический альянс «уважает статус нейтралитета Республики Молдова, ее территориальную целостность и суверенитет». «Мы нацелены на сотрудничество с Республикой Молдова. Стабильность и благосостояние Республики Молдова имеют важное значение для НАТО», — добавил он.

Генсек Североатлантического альянса уточнил, что «офис станет связующим звеном между НАТО и Республикой Молдова, инструментом прямого политического диалога». Штат офиса, по его словам, будет состоять из гражданских лиц, и в его функции не будет входить «навязывание Молдавии приоритетов НАТО».

Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе запланировано на весну 2017 года. До этого момента документ должен быть принят парламентом и подписан президентом. Молдавский премьер Павел Филип заверил Столтенберга, что проблем с этим не возникнет. «В Молдове наконец закончилась предвыборная кампания. Мы спустились на землю, чтобы управлять страной на благо граждан», — подвел итог глава правительства.

Избранный президент Молдавии Игорь Додон, который пока не вступил в должность, заявил, что «молдавские власти и западники торопятся реализовать проекты по сближению с НАТО», поскольку понимают, что когда он вступит в должность, то «будет противиться таким попыткам».

По его словам, существует риск того, что Запад поставит в качестве условия «европейской интеграции» Молдавии ее вступление в НАТО. «Моя позиция твердая, и она соответствует желанию абсолютного большинства граждан Республики Молдова — мы не хотим иностранных армий на нашей территории (какими бы они ни были), не хотим быть частью военных блоков, не хотим быть членом НАТО», — добавил он.