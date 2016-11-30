Тамбов, 30 ноября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. У Тамбова — новогодней столицы России — теперь есть свой официальный телефонный номер. Он работает бесплатно. Позвонив на него, можно получить много полезной и интересной информации, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Тамбовский Дед Мороз у телефона

Сегодня, 30 ноября, федеральный номер (88003500638) был озвучен и передан главному тамбовскому Деду Морозу в торжественной обстановке. По словам Деда Мороза, его помощники ответят на все вопросы, связанные с празднованием Нового года в Тамбове.

«Набрав 11 цифр, тамбовчане и гости новогодней столицы смогут узнать не только о самих мероприятиях, но и другие важные детали. По телефону «горячей линии» помогут забронировать гостиницу, подскажут режим работы резиденции Деда Мороза, примут заявку на участие в экскурсии, расскажут, где вкусно и недорого перекусить и посоветуют, где приобрести сувениры», — говорят региональные власти.

Как отметила заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Валентина Ивлиева, это первый опыт Тамбовской области в организации работы федеральной «горячей линии» в сфере культуры и туризма и он будет полезен при реализации новых значимых проектов.

«Эта «горячая линия» создана для всех, кто заинтересован нашим проектом «Тамбов — Новогодняя столица», чтобы люди смогли в удобное для себя время получить о нем полную и достоверную информацию. Этот телефон совершенно не обременяет человека звонившего: все звонки бесплатные. Телефон будет работать до окончания проекта, праздники заканчиваются 7 января в Рождество, но, скорее всего, мы его продержим до 10 числа. Возможно, у людей будут вопросы о том, как завершился проект, каковы его итоги, кто-то захочет поделиться своими впечатлениями, пожеланиями на будущее. Все звонки и предложения мы будем анализировать и учитывать при реализации новых проектов», — рассказала Валентина Ивлиева.

Отметим, что получение номера стало возможным благодаря сотрудничеству администрации области и компании «Ростелеком». Официально «горячая линия» заработает с 1 декабря. Но организаторы проекта уже на связи, поскольку звонки на новогодний номер начали поступать уже со вчерашнего дня.

Как ранее сообщало ИА RЕGNUM, 2017 года Тамбов будет встречать в статусе новогодней столицей России. 10 декабря проект «Новогодняя столица России» будет торжественно представлен на площадке у ДС «Кристалл». Состоится открытие зимней резиденции Деда Мороза, подъем флага, установка ледяного символа праздника, встреча делегации из Якутии, которая привезет холод, начнет работу съезд Дедов Морозов из разных регионов и стран, будет поставлен рекорд на самый большой хоровод и многое другое. Знаковые мероприятия в Новогодней столице будут проходить каждую субботу. Cимволом новогодних празднеств cтанет высеченная изо льда пятиметровая ледяная скульптура тамбовского волка.