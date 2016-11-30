Самара, 30 ноября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. На сайте госуслуг ГКП размещен заказ СО АСАДО на корпоратив для 90 человек в банкетном зале «Оранжерея» отеля «Грин Лайн Самара» 27 декабря, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР На банкете

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Закупку обнаружили активисты ОНФ региона. «По документам мы видим, что это новогодний корпоратив. Хорошее дело, но точно не за государственный счет. Сотрудники вправе за свой счет организовать любой праздник. Но расходовать на это бюджетные средства в нынешних условиях — недопустимое расточительство» , — считает активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин.

По мнению активистов данная закупка попадает в категорию «закупка ненужных товаров (работ, услуг) и предметов роскоши». Активисты ОНФ намерены добиться отмены закупки и не допустить нецелесообразных расходов бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Самары в 2017 году будет бездефицитным с одинаковым общим объемом доходов и расходов — 13,7 млрд рублей, предельный объем муниципального долга — 15 млрд рублей.

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