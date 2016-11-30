Ярославль, 30 ноября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля положительно оценили усилия мэрии, направленные на уборку улично-дорожной сети города. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете, коммунальным и дорожным службам Ярославля удалось достойно выдержать первый натиск зимы.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

Похвалы в адрес руководства города и профильных служб прозвучали 30 ноября на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города. На повестке дня стояло обсуждение вопросов зимнего содержания улично-дорожной сети по итогам серии ноябрьских погодных катаклизмов.

По оценке депутатов, состояние улиц города сегодня не вызывает больших нареканий.

«Есть замечания по улицам второй и третьей категории, вопросы по местным проездам и пешеходным зонам, но они решаются в рабочем порядке. Позитивные сдвиги в системе сезонного содержания дорог налицо, очевидна большая системная работа задействованных служб. На сегодняшний день, на пороге календарной зимы дороги города удается содержать в нормативном состоянии», — приводит мнение депутатов сайт мэрии Ярославля.

В свою очередь, чиновники заверили членов комиссии, что полностью готовы к предстоящему натиску зимы. По словам первого заместителя директора ДГХ Александра Болотова, мэрия своевременно изменила подходы к зимнему содержанию территорий. В частности, обработка дорожного покрытия реагентами начата заблаговременно, что положительно сказалось на состоянии улично-дорожной сети в период затяжных снегопадов. Основной объем снегоуборки проводится в ночное время, когда город спит, что в значительной мере повышает маневренность тяжелой техники. Апробирована организация работы снегоуборочных машин звеньями, колоннами. Оптимизирована схема вывоза снега, пополнен парк спецтехники.

«В самые трудные дни все городские службы работали бесперебойно, работали слаженно. Дорожники чувствовали поддержку, понимали, что они не оставлены один на один со стихией. Мы все в эти дни были как на передовой. Один погодный сюрприз сменялся другим, но общественный транспорт на протяжении всего периода испытаний работал в штатном режиме, никаких коллапсов в функционировании городского организма не произошло, в отличие от некоторых соседних регионов. Дороги были очищены «под асфальт», общими усилиями ситуацию в целом удалось выровнять», — рассказал депутатам Александр Болотов.

Между тем, критика по поводу уборки дорог в адрес мэрии достаточно регулярно поступает от жителей Ярославля, недовольных сплошь обледеневшими тротуарами и подходами к остановкам общественного транспорта, нечищенными дворами.

Впрочем, ДГХ уверяет, что городские службы находятся в готовности к любым капризам погоды. На зиму заготовлено 550 тонн технической соли. Снежная масса будет вывозиться на согласованные с Роспотребнадзором площадки, причем объем средств для вывоза снега увеличен. В титульные списки территорий, убираемых специализированными организациями, включены микрорайоны частной жилой застройки, внутриквартальные и местные проезды, нейтральные зоны. Общий объем уборки в рамках муниципального контракта — 786 километров городских дорог и 280 км территорий частного сектора. Также мэрия заявляет о том, что за деятельностью подрядчиков ведется жесткий контроль. В текущем году подрядчикам направлено 439 предписаний на основе претензий по качеству работ. Штрафы направляются в бюджет города.