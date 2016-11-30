Липецк, 30 ноября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Депутаты облсовета на заседании 30 ноября рекомендовали бывшего ректора Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина Валерия Кузовлева на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, кандидатуру Кузовлева выдвинул глава региона Олег Королев.

Admlip.ru Валерий Кузовлев

На сессии омбудсмена избирали тайным голосованием. Большинство голосов получил Валерий Кузовлев. По решению сессии его кандидатура будет направлена на согласование Уполномоченному по правам человека в РФ.

Процедура приема заявок на эту должность была запущена после того, как Михаил Гулевский, рекомендованный областным Советом депутатов на должность омбудсмена, был избран депутатом Государственной думы седьмого созыва.

В облдуму поступили документы на трех кандидатов. Липецкая региональная общественная организация поддержки многодетных семей «Благополучие» предложила кандидатуру липецкого общественника Владислава Звягина. Глава администрации Липецкой области выдвинул на эту должность кандидатуру бывшего ректора ЕГУ, который неоднократно избирался депутатом облсовета, Валерия Кузовлева. А Липецкое региональное отделение партии «Яблоко» на должность омбудсмена предложило избрать бывшего руководителя Липецкого управления Федеральной антимонопольной службы Александра Сешенова. После обсуждения представленных кандидатур, члены комитета отдельно проголосовали за каждую персону. Наибольшее число голосов — шесть из восьми — получил Валерий Кузовлев.