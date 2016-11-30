Чебоксары, 30 ноября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Чебоксары станут первым городом-участником латвийского проекта «Рижская инициатива» по развитию туризма и услуг по укреплению здоровья населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Чувашии по итогам совещания европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», прошедшем в Рижской городской Думе.

ИА REGNUM В центре Чебоксар

На встрече, посвящённой международному развитию проекта «Здоровые города», Россию представляли члены Ассоциации здоровых городов РФ — чиновники из Москвы, Чебоксар, Вологодской области, Новосибирска. Цель поездки — укрепление связей с европейской ассоциацией, расширение присутствия российских городов в сфере международного туризма и предоставления услуг, направленных на укрепление здоровья населения.

В ходе встречи были представлены чебоксарские проекты, которые планируется апробировать в 2017 году в сфере туризма: гастрономический, детский и исторический. Данные турпакеты будут включать в себя активный отдых — в частности, скандинавскую ходьбу, велосипедные прогулки, пешие маршруты. Директор Департамента благосостояния Рижской Думы Ирэна Кондрате предложила Чебоксарам стать участником нового проекта «Рижская инициатива», который направлен на расширение экономических, культурных и экологических связей между странами. По замыслу организаторов проекта, это даст возможность внедрять в культуру стран новые практики по сохранению здоровья Было подчёркнуто, что «здоровье людей должно оставаться вне политики», о Чебоксарах «должен знать как минимум каждый житель Риги». .

Власти Чебоксар рассчитывают, что участие в таких проектах не только будет способствовать узнаваемости чувашской столицы за пределами России и притоку туристов из Европы, но и даст направления для грамотного формирования собственной инфраструктуры города. До мая Чебоксары разработают свой пакет предложений и согласуют договор сотрудничества. Также весной состоится подписание соглашения по реализации программы «Рижская инициатива».

Напомним, в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» входят 44 муниципальных образований из 20 регионов России с населением более 14 млн человек. Ассоциация аккредитована при Всемирной организации здравоохранения: в развитии проекта «Здоровые города» ВОЗ участвуют более 30 стран.