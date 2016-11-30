Калуга, 30 ноября, 2016, 17:09 — ИА Регнум.



Kaluga-gov.ru Новый сквер имени генерала Болдина в Калуге

Яков Казацкий — калужский общественный деятель и депутат местной Городской Думы был одни из немногих «народных избранников», который в дни конфликта предпринимателей и власти вокруг Калужского рынка, не отсиживался в кабинете. Находился в эпицентре противостояния, беседовал с людьми, выслушивал их претензии, разъяснял ситуацию, предлагал возможные решения. Каким будет будущее Калуги, что может совместно делать власть и население для развития благоустройства города, как остановить отток молодежи — эти вопросы Яков Казацкий осветил в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM : Что привело Вас в активную общественную деятельность? Какие проекты, с участием неравнодушных горожан, наиболее востребованы в Калуге?

Я начинал как предприниматель в сфере рекламы и СМИ. И со студенческих лет занимался общественными проектами. Но я пришел к пониманию, что только занятие бизнесом, зарабатывание денег не дает удовлетворения. Я решил пробовать изменить среду вокруг себя. Сделать жизнь в моем городе более комфортной и для себя, и для других.

Например. Калуга была кода-то одни из самых зеленых городов. Потом, ситуация изменилась не в лучшую сторону. Естественно, что это не украшало облик города. Но было очевидно, что без импульса, без народной инициативы власти не перестроятся и сами решать данную проблему не будут. Тогда мы начали с посадки одного дерева на центральной улице. Наша инициатива была замечена калужанами. Так возникло движение «Зеленый город» как объединение неравнодушных граждан.

Для развития движения была необходима поддержка властей города. Но она появилась не сразу. Поначалу от нас просто отмахивались. Но когда пришел новый мэр Калуги Константин Баранов, к сожалению, рано ушедший из жизни, то он сам принял участие в нашей «зеленой» инициативе. «Поли — или моноцентричный город мы хотим построить? С трамваями, троллейбусами или велодорожками? Микрорайонами высоток или одноэтажными пригородами? Зелеными улицами или плиточными проспектами?» — эти вопросы мы тогда обсудили с Константином Барановым. А я внес два предложения: определить Калугу как полицентричный город со вторым центром на правом берегу и реализовать программу «Зеленый пригород», создав вокруг Калуги пояс из малоэтажной жилой застройки.

И начались совместные с властью проекты по озеленению города. Теперь у нас появилась в центре целая аллея горожан. Об этом уже писали в российских СМИ. Идея была простой — хочешь сделать город лучше — бери лопату и сажай дерево. В этой аллее из сотен деревьев есть и именные, причем, с известными в городе фамилиями и организациями, и обычными горожанами. В проекте было задействовано 300 активных участников и группа поддержки в несколько тысяч горожан. Организованный осенью 2014 года «Зеленый марафон» собрал более уже 1000 участников по всему городу. Результатом мероприятия стала высадка более 3000 деревьев на территории Калуги. По предложениям нашей группы формируются планы озеленения центральных улиц города, а так же сформулирована городская политика в области экологии получившая одноименное название «Зеленый город».

В декабре 2014 года группа «Зеленый город» стала частью Федерального проекта по созданию в Российских городах «Центров прикладной урбанистики». Открытие центра в Калуге позволило не только транслировать калужский опыт сотрудничества с городской администрацией на всю Россию, но и дало необходимые знания и компетенции в области организации общественных пространств в Калуге, которого так не хватает современным городам.

Отмечу, что в рамках работы Центра прикладной урбанистики проводится организация масштабных исследований городской среды с целью выявить наиболее проблемные участки и предпринять действия для улучшения ситуации с участием городских активистов и администрации.

ИА REGNUM: В 2015 году Вы стали депутатом калужской Городской Думы. Что Вы считаете важным в Вашей депутатской деятельности?

Эффективная работа начнется тогда, когда на всех уровнях и власти, и общественных инициатив мы будем мыслить одними категориями. А для этого между населением и властью не должно быть не преодолеваемых границ.

Конкретный пример налаживания тесного взаимодействия населения с властью — это созданная мною группа в социальной сети «В контакте"по улучшению ситуации в новом микрорайоне «Правобережье Калуги» .Я создал ее еще будучи кандидатом в депутаты городского собрания. Эта группа является «окном» между жителями Правобережья и органами городской власти. Причем, эта связь оперативная. Проблемы и предложения, с которыми к нам обращаются жители. в максимально быстрые сроки доходят до конкретного адресата в городской управе и вопросы решаются. А ситуация в микрорайоне реально меняется к лучшему. Это тактика малых шагов, но она помогает изменить не только город, но и страну. Если в каждом населенном пункте будет вестись такая работа, то изменения к лучшему будут ощутимы.

Есть глобальные, крупные проблемы, которые надо решать на высоком уровне, а есть мелкие, но не менее важные. Именно они зачастую и формируют у населения представление о власти, о комфортности, о среде пребывания.

Отмечу, что наши усилия не прошли незамеченными и на общероссийском уровне. Куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко предложил на основе опыта работы нашей группы «Правобережье Калуги» сделать базовый, пилотный проект и распространить эту практику на другие регионы России.

А сейчас скажу о более фундаментальной задаче — это определение стратегии развития Калуги. Но чтобы решить эту задачу, надо ответить на вопрос: «Калуга — это что»? Это туристический, промышленный, научный центр — или что-то иное? От ответа на данный вопрос зависит, какое количество людей должно жить в Калуге, каким будет городское проектирование. Эти вопросы мы обсуждаем в Центре прикладной урбанистики, который осуществляет экспертное обеспечение нашей деятельности.

ИА REGNUM : Из Калуги продолжает уезжать молодежь. Мы уже писали об этой проблеме. Как Вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы прекратить этот отток.

Да, есть тенденция отъезда молодежи из Калуги. Но есть и иная: в Калугу начали активно переезжать москвичи. Причем, профессионально подготовленные, грамотные, добившиеся успеха в своей деятельности. В отличие от Москвы, где большую часть времени человек тратит на транспортные пробки, у нас такой проблемы нет. И можно более эффективно построить свой дневной график, где найдется время и семье, и спорту и досугу.

А что касается молодежи, то она перестанет уезжать тогда, когда будет комфортно чувствовать себя в нашем городе. И мы делаем конкретные усилия для развития и изменения городской среды. Это и культурная составляющая, и инфраструктура. В основе нашей деятельности заложен проектный подход. И мы будем рады, если число участников наших проектов будет расти, а контакты с другими регионами России развиваться.