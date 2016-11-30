Ярославль, 30 ноября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Ярославские депутаты единогласно одобрили изменения в Устав города, расширяющие полномочия мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

ИА REGNUM Муниципалитет Ярославля

На заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка было принято решение поддержать изменения в Устав, одобренные в ходе Публичных слушаний 24 ноября.

Как отметил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, изменения в Устав города вносятся в соответствии с изменениями в областном законодательстве. В конце сентября региональная дума по инициативе врио губернатора приняла закон, согласно которому полномочия главы района и главы администрации вновь объединяются. При этом глава избирается представительным органом муниципального образования, пройдя через сито конкурсной комиссии.

То есть, по сути, законопроект сосредотачивает исполнительную власть в городе в одних руках. Стоит отметить, что этот вопрос был вынесен на обсуждение после того, как в Ярославль был приглашен Владимир Слепцов.

Ранее в регионе была принята система разделения местной власти между сити-менеджером и главой муниципального образования, в соответствии с которой функциями главы города наделялся руководитель представительного органа власти. Отныне это положение из Устава города будет исключено.

Также депутаты поддержали ряд изменений в Устав, продиктованных федеральным законодательством. В их числе: уточнение ряда полномочий мэра, основания отстранения его от должности. Окончательное решение по закреплению изменений в Устав Ярославля будет принято на заседании муниципалитета города.