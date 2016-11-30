Тутаев, Ярославская область, 30 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. 11 декабря в Тутаеве Ярославской области состоится митинг против переименования города. Организатором акции выступает Тутаевский райком КПРФ. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь райкома Алексей Шеповалов, вопрос о названии города должны решать его жители, а не чиновники.

ИА REGNUM Тутаев

Митинг состоится в Детском парке в 15.00, уточнил он.

«Мы хотим высказать несогласие с тем, что чиновники хотят переименовать город в обход мнения жителей. В 2013 году был проведен опрос горожан по этому поводу. Из 6 тысяч опрошенных «за» высказались 4,5 тысячи. В 2015 году еще 4,5 тысячи человек организовали сбор подписей против переименования. Так вот, итого свое мнение высказали лишь 25% тутаевцев. Неплохо бы спросить оставшиеся 75%», — отметил Алексей Шеповалов.

Споры о возвращении Тутаеву исторического названия Романов-Борисоглебск ведутся давно, уточняет Алексей Шеповалов. И жители города уже дважды высказывались против — в 1991 и 1994 гг.

«Процедура была достаточно демократичной: люди высказывались в районной газете, приводили свои аргументы в пользу того или иного решения. В результате опроса, проведенного в день голосования, большинство горожан не поддержало инициативу переименования. Я убежден, что и сейчас этот процесс не должен стать результатом принуждения со стороны власти. Но весомых аргументов в пользу возвращения городу дореволюционного названия мы пока не видим. А если обращаться к историческим корням, то нужно вспомнить, что Романовский уезд был старообрядческим, и во времена реформ патриарха Никона стал одним из центров раскольничества. Местный священник Лазарь был казнен как активный деятель Раскола и сподвижник протопопа Аввакума», — рассказал Алексей Шеповалов.

Между тем, сторонники переименования уже вышли с соответствующим законопроектом в Госдуму РФ. В ноябре законопроект после бурных обсуждений был принят парламентом в первом чтении. В Ярославском региональном отделении КПРФ, выступающем против переименования, убеждены, что таким образом власть хочет отвлечь людей от проблем, которые требуют решения уже сейчас.

«Вопрос искусственно создан. На сегодняшний день в Тутаеве много проблем, требующих незамедлительного решения. Но вместо этого мы имеем кадровую чехарду в администрации района, назначение на руководящие посты людей, вызывающих резкий протест населения, и прочее. И вместо того, чтобы заниматься хозяйством города, местная власть ударилась в переименование, хотя этот вопрос не горит. И при этом в Госдуме этот законопроект «Единая Россия» поручила представлять не инициаторам идеи, а председателю регионального парламента Михаилу Боровицкому, тем самым его подставив», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Воробьев.