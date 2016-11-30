Владимир, 30 ноября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области 30 ноября приняли бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента. Дефицит бюджета не изменился, он составляет 2,3 млрд рублей. Доходы и расходы, соответственно, равны 47,8 млрд рублей и 50,1 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Бюджет остался социально направленным. На социальные статьи выделено 68% всех расходов. Больше всего — на образование — 24% или 12,2 млрд рублей. Также немало планируют потратить на здравоохранение (8,7 млрд рублей) и социальную политику (11,4 млрд рублей). К слову, здесь расходов добавило и нововведение — теперь в регионе при рождении тройни будут давать сертификат на 100 тысяч рублей.

«Одним из приоритетных направлений расходов областного бюджета остается поддержка экономики, в первую очередь сельского и дорожного хозяйства, инвестиционной привлекательности области, малого и среднего бизнеса. На эти цели планируется направить в 2017 году 19,5% расходов — 9,8 млрд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основными доходными статьями остаются налоги на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, а также налог на имущество организаций и акцизы.