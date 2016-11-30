Всеволожск, Ленинградская область, 30 ноября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Внеочередное заседание совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по вопросу объединения Всеволожского района и райцентра внезапно закрыли от местных жителей и прессы. Такое решение путем голосования приняли депутаты Всеволожска, передает сегодня, 30 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

Возмущенные жители Всеволожска

Как ранее сообщало агентство, губернатор 47-го региона предложил ускорить объединение администраций Всеволожского района и города Всеволожск, депутаты которого сложили полномочия и объявили о самороспуске, поскольку их не устроил действующий глава города Сергей Гармаш. При этом депутаты даже не рассмотрели городской бюджет на 2017 год.

За решение провести сегодняшнее заседание в закрытом режиме выступили 10 из 18-ти депутатов, четверо проголосовали против, двое воздержались.

Местные жители рассчитывали принять участие в знаковом заседании, на котором будет принято решение об объединении администраций города Всеволожск и Всеволожского района. Однако через несколько минут после начала заседания людям пришлось покинуть зал.

«Это позор! Им просто стыдно смотреть людям в глаза, вот и закрыли заседание», — выкрикивали возмущенные жители, покидая зал.

В тот момент, когда люди продолжали выходить из помещения, в зал зашел губернатор Александр Дрозденко.

«Объединение и так будет. Волнует, что нужно, как в поговорке, семь раз отмерить и один раз отрезать, а у нас сразу режут. Потому что это удобно правительству Ленинградской области. Гармаш — хороший хозяйственник. И что это за депутаты, которые шантажируют губернатора Ленобласти, мол, уберете Гармаша тогда будет объединение? Надо в шею гнать этих восьмерых депутатов, потому что они показали свою суть», — возмутилась Алла Николаевна, жительница Всеволожска с 1980 года.

«Думаю, нас выпроводили потому, что сюда прибыли две группы: группа свободных граждан, которые хотят, чтобы город развивался гармонично и без воровства бюджета, и группа сторонников администрации. Чтобы не произошло перепалки и не был поставлен в неудобное положение губернатор Дрозденко, и было принято такое решение. Обсуждается не военная и не государственная тайна. Значит, руководство Совета депутатов не готово к тому, чтобы справиться с гласностью цивилизованными способами», — выразил свое мнение по поводу произошедшего местный житель Сергей Васильев.

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Губернатор Александр Дрозденко во Всеволожске

Ожидалось, что после объединения города с районом нынешний глава Всеволожска Сергей Гармаш, против которого и выступила половина депутатов, займет должность заместителя главы Всеволожского района. Однако пока не ясно, продолжит ли он курировать Всеволожск на новом месте.

Всеволожский район уже на протяжении ряда лет является источником различных политических скандалов. На пресс-конференции в 2013 году президент Владимир Путин назвал ситуацию в районе «Санта-Барбарой». С тех пор сменилось несколько руководителей района, однако конфликты продолжаются.

«Всеволожский район сегодня очень сложный. Там каждый глава администрации или глава МО считает, что он лучший руководитель администрации, чем все остальные <…> Что скрывать, Всеволожский район — это зона интересов всех, включая столицу нашей родины», — заявлял ранее губернатор Александр Дрозденко.