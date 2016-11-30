Липецк, 30 ноября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В Липецке прошел Ежегодный фестиваль некоммерческих организаций региона, приуроченный ко Всемирному дню благотворительности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, мероприятия прошли в областном краеведческом музее.

Admlip.ru На фестивале некоммерческих организаций

В фестивале приняли участие около тридцати НКО области, благотворители и представители органов власти. С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель главы Липецкой области Александр Никонов и главный федеральный инспектор региона Олег Снежков.

Ключевыми мероприятиями фестиваля стали презентации социальных проектов и успешных практик НКО региона, благотворительная выставка-ярмарка «ДоброДелки», акции «Старость в радость» и «Дай лапу». Все они проходили в формате выставки или творческой презентации на интерактивных площадках. Также вниманию гостей и участников были представлены проекты — победители конкурса президентских грантов 2016 года.

Существенную господдержку некоммерческие организации получают и из областного бюджета. Глава региона Олег Королев неоднократно подчеркивал: «В регионе нет ни одного направления государственной политики, которое реализуется вне взаимодействия с представителями гражданского обществ». Завершился фестиваль творческим концертом, подготовленным некоммерческими организациями региона.