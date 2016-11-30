Калуга, 30 ноября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Три случая вирусного гепатита А среди детей уроженцев Таджикистана, которые недавно вернулись с родины были зафиксированы в Обнинске Калужской области. От детей мигрантов гепатитом также заразились санитарка клинической больницы №8 и один из маленьких пациентов. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Все противоэпидемические мероприятия проводятся. Дети, находившиеся в контакте с заболевшим ребенком, будут вакцинированы. Вакцина у нас есть. В настоящее время решается вопрос о вакцинации взрослых, имевших контакты с больными», — заявила временно исполняющая обязанности главного санитарного врача Обнинска Татьяна Красноцветова в городской администрации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, клинические проявления вирусных гепатитов — это общее недомогание, повышенная утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота, иногда желтуха (темная моча, обесцвеченный стул, пожелтение склер и кожных покровов).

У заболевших гепатитом А благоприятный исход, полное выздоровление наблюдается у 90% больных. Основные меры профилактики это использование качественной питьевой воды и пищевых продуктов, частое мытье рук. В качестве специфической профилактики проводятся профилактические прививки.