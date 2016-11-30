Москва, 30 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении доли иностранных владельцев аудиовизуальных сервисов в связи с появившимися опасениями о блокировке ряда таких сервисов, в том числе YouTube, комитет Госдумы по информполитике обсудит на специальном заседании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия»). Заседание состоится 13 декабря.

Life-Of-Pix Ноутбук

Законопроект не будет распространяться на YouTube, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, источником слухов о распространении законопроекта на YouTube стали замечания от февраля 2016 года на один из старых вариантов текста этого законопроекта. В то же время в Госдуму была внесена иная редакция инициативы.

«Мы еще раз проговорили с юристами МКС… Ни YouTube, ни социальные сети, ни поисковые системы под ограничения не попадают, потому что там (в законопроекте) четко прописано, что исключения составляются для сервисов, которые преимущественно используют пользовательский контент, что полностью относится к YouTube», — сказал Волин.

При этом, указал замминистра, возникают вопросы, как быть с такими сервисами как iTunes, Google Play, которые занимаются специальным профессиональным контентом, и должны ли будут они в обязательном порядке уступить 80% российскому партнеру. Внесенный в Госдуму проект закона разрешает решением комиссии правительства РФ по иностранным инвестициям оставить долю иностранного партнера, превышающую 20%, сказал замминистра.

Читайте также: Законопроект об ограничениях для онлайн-кинотеатров внесен в Госдуму

Законопроект об ограничениях для онлайн-кинотеатров внесен в Госдуму депутатами. В частности вводится ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами онлайн кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей из России либо более 20 тыс. из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.