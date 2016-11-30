Москва, 30 ноября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил замглавы Минфина Максиму Орешкину возглавить Минэкономразвития. Об этом стало известно 30 ноября в ходе встречи Путина и Орешкина.

Kremlin.ru Максим Орешкин

«Максим Станиславович, Вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу Вам предложить должность министра экономического развития», — сказал Путин.

В ответ на предложение Орешкин дал своё согласие: «Я согласен».

Таким образом, 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в правительстве РФ.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Суд постановил поместить Улюкаева под домашний арест.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».