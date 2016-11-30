При пожаре в школе №32 Казани эвакуировали более 500 человек
Казань, 30 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В школе №32 Кировского района Казани произошел пожар. Из здания эвакуировали 469 учеников и 33 преподавателя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ефим Волков. Пожар. 1905
Отмечается, что пожар произошел в одном из учебных кабинетов на первом этаже школы.
Пострадали два человека — преподаватель и ремонтный рабочий. Преподаватель получил порезы рук, а ремонтник — ожоги ног, пытаясь потушить пожар.
По предварительным данным, среди детей пострадавших нет.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в МЧС 30 ноября в 13.23, через пять минут пожар был потушен.