Санкт-Петербург, 30 ноября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Металлическая фибула — женское украшение в форме застежки для одежды — найдена при раскопках в Выборге (Ленинградская область). Находка петербургских археологов доказывает, что шведы основали город и крепость на территории, где ранее проживали карелы. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 ноября в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Выборг

Как отмечают археологи, фибулу работы карельских мастеров XIII века нашли при исследовании участка набережной напротив Выборгского замка. Такая находка сделана в черте выборгского городского поселения впервые с 1979 года, и является второй в истории раскопок города, подчеркивают в ИИМК.

Найденный артефакт — одна из двух наплечных бронзовых фибул, входивших в убор карельской женщины, скорее всего, зажиточной крестьянки.

«Вероятнее всего, это работа мастеров Карельского перешейка, возможно, живших где-то неподалеку от Выборга, или где-то в радиусе торгового пути, проходившего через реку Вуоксу», — пояснил Александр Сакса, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИИМК РАН, руководитель Выборгской экспедиции.

Обнаружение фибулы является дополнительным свидетельством присутствия карельского населения на территории Выборга в дошведский период, подчеркивают археологи. «Долгое время считалось, что городская территория Выборга была заселена в первые десятилетия XIV века, после основания замка в 1293 году, однако в ходе раскопок 2000−2001 гг. был обнаружен культурный слой карельского поселения 1270-х годов», — отметили в пресс-службе ИИМК РАН.

Как отмечают петербургские ученые, карельское население оставалось на этой земле и в более поздний период, в XV веке.

Выборгский замок был основан в 1293 году в ходе крестового похода шведов в Финляндию. На острове, который позднее стал называться Замковым, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение.

Шведский период в истории Выборга длился 417 лет и закончился 13 июня 1710 г., когда после более двухмесячной осады город был взят войсками Петра Первого.