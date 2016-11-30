Москва, 30 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в заключительном заседании международного форума «Примаковские чтения». По завершении мероприятия главе государства предстоит провести одну «интересную встречу», об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«После этого в Кремле состоится одна интересная встреча», — отметил Песков, не став раскрывать подробности.

Песков отметил, что Путин с большим удовольствием принимает участие в «Примаковских чтениях», так как он очень ценил и уважал Евгения Примакова. Кроме того, главе государства предстоит доработать текст послания Федеральному собранию. Документ будет оглашен 1 декабря в полдень, напомнил Песков.