Ярославль, 30 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Ярославские бизнес-круги и общественность удивлены назначением нового заместителя мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития. Как сообщили в мэрии города, этот пост занял 43-летний Алексей Торопов. В городе говорят, что экс-коммерсант известен в городе как должник, а многие его проекты имели печальный финал.

City-yaroslavl.ru Алексей Торопов

«Только у меня убыток от его деятельности составил 18 млн рублей. У меня есть исполнительный лист на 6,8 млн рублей, по остальным деньгам я даже не стал судиться, так как фирма была объявлена банкротом. Почему-то человек возомнил себя строителем, сантехником, и начал участвовать в конкурсах, существенно снижая цену», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

Речь идет об иске ООО «Фора», которое возглавлял в то время Фомичев, к ООО «Этажи», учредителем и директором которого являлся Алексей Торопов. Арбитражный суд Ярославской области признал, что «Этажи» в 2011 году заключили договор субподряда с «Форой» при строительстве многофункционального комплекса на улице Угличской, однако обязательств «Этажи» не выполнили, причинив «Форе» ущерб.

Фирма Алексея Торопова обанкротилась, причем кроме многочисленных контрагентов осталась должна государству, пенсионному фонду и фонду соцстраха. Также в реестре должников на сайте службы судебных приставов значатся еще две компании с похожими названиями — «Строительная компания «Этажи» и «Строительная фирма «Этажи». В них Торопов был соучредителем и директором. Подробности деятельности фирм неизвестны, но должны они также остались и налоговой, и государственным фондам.

Отметились долгами и проигранными судебными исками в арбитраже компании «Дело вкуса» и «Кафе № 1», в которых Торопов также был соучредителем или директором. А ООО «Ярославская жилищно-сберегательная компания», которую, по данным портала catalogfactory.org, в 2002 году возглавлял Алексей Торопов, до сих пор должна в бюджет Ярославля (по данным официального сайта мэрии) 1 млн 76 тыс рублей за аренду земельного участка, а также, традиционно, в бюджет и внебюджетные фонды. Впрочем, имел ли к этим долгам отношение Торопов, неизвестно.

Однако известно, что в 2006—2007 годах претензии к индивидуальному предпринимателю Торопову Алексею Анатольевичу предъявляли пенсионный фонд и две лизинговые компании. Согласно ЕГРЮЛ быть индивидуальным предпринимателем Торопов прекратил 29 ноября — в день назначения заместителем мэра. И, наконец, по данным сайта судебных приставов, непогашенные долги есть у нового заместителя мэра лично. Более полумиллиона рублей он должен по кредитам и налогам.

Понятно, что реалии современного российского бизнеса таковы, что далеко не все предприниматели и компании могут платить вовремя все налоги и взносы, а также рассчитываться со своими партнерами. Практика банкротства компаний с долгами и «жизни с нуля» является повсеместной. В городе говорят, что ряд ресторанных проектов Торопова имели в городе успех — вызывали положительные отклики посетителей и одобрение коллег. Однако, как полагает депутат Роман Фомичев, деловая история бизнесмена, мягко говоря, идет вразрез с ответственностью, функциями и задачами заместителя мэра, курирующего городскую экономику, в том числе и муниципальный сектор с оборотами в миллиарды рублей.

«Это бред. По моему ощущению, назначили, чтобы хотя бы кого-то назначить, чтобы было кому подписать документы. Его просто подвели под расстрел. Работать на таком посту должны профессионалы», — высказал свое мнение депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

По информации мэрии Ярославля, Алексей Торопов имеет три высших образования по специальностям: вычислительные машины, комплексы, системы и сети, юриспруденция и экономика. С 1994 по 1999 год Торопов проходил службу в органах внутренних дел.

Алексей Торопов — сын генерал-майора МВД в отставке Анатолия Торопова, возглавлявшего Управление внутренних дел Ярославской области с 1983 по 1996 годы, и Галины Тороповой, долгие годы работавшей в аппарате Ярославской областной думы.

Предшественник Алексей Торопова на посту заместителя мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Игорь Блохин ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM также высказывал недоумение в связи с назначением Торопова на данную должность. Игорь Блохин отметил, что Алексей Торопов не знаком с муниципальным сектором экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития города освободилась 6 ноября после ухода Игоря Блохина. Еще до официального увольнения Блохина обязанности вице-мэра исполнял бывший вице-губернатор Ярославской области Дмитрий Секретарев, но, отработав месяц, он не стал заключать контракт с мэрией, отметив, что перед ним поставлены невыполнимые задачи. После этого кресло заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития опустело.