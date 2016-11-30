Краснодар, 30 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на обесточенных из-за непогоды социальных объектах и жилых домах энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Кубаньэнерго» 30 ноября, в настоящее время в устранении технологических нарушений задействованы 26 аварийных бригад в составе 82 человек, более 20 единиц специальной техники. Работы осложняются продолжающимся снегопадом, налипанием мокрого снега.

Krd.ru Снегопад

Больше всего от непогоды пострадал Северский район края, где в зону технологических отключений попали несколько населенных пунктов. Также без электроснабжения осталась часть потребителей в Краснодаре, Горячем Ключе, Динском и Тимашевском районах. Из-за отсутствия электроэнергии в нескольких сельских школах Горячего Ключа отменены занятия.

Читайте также: Непогода на Кубани оставила без света четыре станицы

Из-за снегопада на Кубани задерживаются самолеты и поезда

В общей сложности в зону аварийного отключения попали почти 22 тысячи жителей Кубани.

Ситуацию с отключениями электроэнергии в результате непогоды взял под личный контроль губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил обеспечить временным энергоснабжением социально значимые объекты в муниципалитетах, пострадавших от снегопада. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Краснодарского края.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в некоторых районах края продлится до конца суток 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снег внес коррективы в работу аэропортов и железной дороги в Краснодарском крае. Были задержаны самолеты и поезда. В настоящее время, по сообщению СКЖД, движение поездов на однопутном участке Чилипси — Чинары полностью восстановлено. Оно возобновилось в полдень. Задержка семи поездов из Адлера, Перми, Майкопа, Горячего ключа и Туапсе составила три часа.