Салехард, 30 ноября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В Ямальском районе ЯНАО говядина почти в три раза дороже оленины. В целом по округу цены на продукты питания выросли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Специалисты департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО проводят регулярный мониторинг цен на значимые продукты питания. В основе своей пока наблюдается рост цен.

Так, за минувшую неделю килограмм свинины прибавил три рубля и стоит в среднем по округу 366 рублей. Зато с начала года — в среднем минус 6 рублей в цене. На 21 рубль с начала года подорожала говядина, сейчас она стоит 422,5 рубля за килограмм. За неполный год на 6 рублей подросло в цене мясо кур — 186 рублей за килограмм. Сливочное масло за год немного подорожало и стоит 291 рубль. По ценовой прибавке лидирует сыр твердых сортов — плюс 32 рубля за год и 7 за неделю, в итоге — примерно 486 рублей за килограмм. Десяток куриных яиц за год снизился в цене почти на 5 рублей и сегодня стоит в среднем 70. Подешевел и репчатый лук, сегодня он продается по 36 рублей за килограмм.

По муниципалитетам цены на продукты питания традиционно разнятся, отмечают в департаменте. Так, самая дорогая в округе говядина в Ямальском районе — 650 рублей за килограмм. В Губкинском это мясо обходится вдвое дешевле — по 300 рублей. В Ноябрьске самая доступная мороженая рыба — 78 рублей за килограмм, дороже всего этот продукт стоит в Красноселькупском районе — 213 рублей. В Ямальском и Шурышкарском районах самый дорогой картофель — 49 рублей, дешевле всего в Муравленко — 19 рублей.

Специалисты департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО отмечают на ямальских прилавках импортозамещение. Сахар и соль из-за рубежа практически не привозятся, 96% молочной продукции в магазинах российского производства, овощей — почти 88%.

В продуктовом импортозамещении немалую роль сыграли более 200 ярмарок с начала года с участием сельхозпроизводителей Ямала, Ставропольского края, Тюменской и Курганской областей.

Кроме того, первая партия в пять тонн свежей оленины от ОАО «Салехардагро» в окружной столице разошлась в считанные дни. Мясо северных оленей скупают тушами, впрок. В этом году розничная цена килограмма оленины — 230 рублей. Оптовая цена килограмма оленины за пределами округа — 300 рублей, сообщает сайт издания «Пульс цен».

Напомним, по решению правительства ЯНАО в текущем году сроки убойной кампании в округе продлены на месяц — для того, чтобы оленеводы могли сдать больше мяса. Объемы заготовительной кампании увеличены в этом сезоне до 3 тыс. тонн.