Ярославль, 30 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Из 37 дворов в 2016 году в Рыбинске Ярославской области успели отремонтировать только 19, а в 18 дворах работы остановлены. Об этом заявил глава Рыбинска Денис Добряков.

ИА REGNUM Двор

«Ситуация неприятная, но понятная. Похожие вещи происходят повсеместно и в других областях. Не хочу ссылаться на погоду, но она действительно подвела в период, когда еще можно было выполнять работы. Сейчас уже поздно — не успели», — посетовал Денис Добряков.

Главной причинами срывов сроков исполнения работ рыбинские власти называют нерадивость подрядчика и несовершенство законодательства.

«Летом на аукцион заявился неизвестный нам подрядчик из Дагестана. По закону он имеет право это сделать — он вышел на торги и выиграл. Но в середине лета он вдруг понял, что его мощностей недостаточно. Процедура новой закупки, как положено по закону, продолжалась 40 дней, во время которых мы ничего не могли делать. Мы были вынуждены сидеть и ждать — так прописано в 44-м федеральном законе», — пояснил глава Рыбинска Денис Добряков.

Ситуация осложняется тем, что незавершённые объекты благоустройства финансировались из областного бюджета в рамках региональной программы «Обустроим область к юбилею». Поскольку выделенные средства в текущем году не будут освоены, они подлежат возврату в областной бюджет и доделывать ремонт городских дворов администрации Рыбинска, скорее всего, предстоит в следующем года за счёт собственных средств.

«Проблема с подрядчиками была. Дагестанская компания настолько уронила цену, что выиграла конкурс, а субподрядчика не нашла. Время было потеряно. К осени пришел новый подрядчик, это, как я понимаю, господин Авдалян из Ярославля. Ему не хватило или мощностей, или профессионализма. Но раз не сделано, то вина есть и администрации Рыбинска. Ей деньги были выделены. Эти деньги полностью освоены не будут и оставшиеся вернутся в бюджет. Проблема в том, что это деньги были областные, а теперь в 2017 году будут городские. Это самое печальное. Область еще раз денег не даст», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы из Рыбинска Андрей Ершов.