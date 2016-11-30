Каракас, 30 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В Венесуэле будет ужесточен контроль за распределением продуктов питания. Координатор местных комитетов производства и поставок Фредди Берналь заявил, что с 15 декабря вступит в силу специальный план управления и распределения продуктов питания. Особенно там, где зарегистрированы серьезные жалобы на нарушения в продаже товаров населения. Причем, к надзору за распределением будут подключены вооруженные силы Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает La Rfdio del Sur.

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Он отметил также, что сотни специальных групп контролируют ситуацию с продажей и распределением продуктов питания. И эти группы регулярно сталкиваются с фактами спекуляции.

Планируется со следующей недели начать бесплатное распределение в нескольких районах Каракаса следующих продуктов: молоко, банка мяса, четыре пакета фасоли, томатный соус, майонез, два пакета макаронных изделий, одна упаковка сахара, по два пакета пшеничной муки, рис. Все это будет распределяться среди наиболее нуждающихся слоев населения, комментирует VTV.