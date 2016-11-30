Волгоград, 30 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Новый 2017-й год принесет волгоградцам не только подорожание проезда в общественном транспорте. Дороже уже с 1 января будет обходиться для родителей пребывание их чад в дошкольных учреждениях. О предстоящем росте платы за детсад сегодня, 30 ноября, уже сообщили родителям дошколят, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Пикет против аутсорсинга в Волгограде

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Передача питания в детсадах Волгограда в частные руки обойдется в 940 млн

Этот вопрос горожане сразу же принялись активно обсуждать в соцсетях. По мнению пользователей, повышение платы пребывание детей в ДОУ напрямую связано с передачей этих услуг по организации питания в детсадах в частные руки — аутсорсинг. Однако, как пояснили в мэрии, решение увеличить плату принято из подорожания электроэнергии и продуктов. В настоящее время, по словам специалистов, соответствующая документация находится на стадии согласования, передает «Волгоградское деловое телевидение». В ближайшее время официальное постановление будет опубликовано на главном портале города.

Так, с 1 января 2017 года один день в детсаду будет обходиться родителям юных волгоградцев в 133,6 рубля вместо нынешних 119 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче услуг по организации питания детей в детсадах в аутсорсинг вызвало не только возмущение горожан, но и толкнуло их выйти на улицы с митингами протеста. Так, в Волгограде горожане — в основном родители, бабушки и дедушки дошкольников, а также просто неравнодушные граждане — уже дважды выходили на протестные акции. Чиновники подобные мероприятия до сих пор игнорировали. Однако сдаваться активисты не намерены и планируют провести третий митинг против проводимой волгоградскими властями политики экономии на детях.

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Пикет согласован в администрации города Волгограда и состоится 3 декабря напротив здания Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе. Общественники не теряют надежды увидеть на нем руководителей области и города, народных избранников и приглашает депутатов городской и областной ум, главу Волгограда, руководителей департамента по образованию Волгограда и областного комитета по образованию, представителей ОНФ и общественной палаты принять в нем участие.

Напомним, решение о передачи организации питание в детских садах в специализированные организации — так называемый аутсорсинг депутаты городской думы Волгограда приняли на заседании 9 ноября большинством голосов.