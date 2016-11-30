Москва, 30 ноября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В то время как кандидатура губернатора Владимира Якушева хорошо подходит на пост министра экономического развития, мотивы, по которым глава Тюменской области сам хотел бы занять эту должность, пока неочевидны. Кроме того, его кандидатура пока не является консенсусной на уровне элит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.

Kremlun.ru Владимир Владимирович Якушев

«В публичном пространстве Якушев в последнее время — лидирующий кандидат на пост министра экономического развития наряду с помощником президента Андреем Белоусовым, первым зампредом Центробанка Ксенией Юдаевой и несколькими другими кандидатами. Однако его (Якушева) шансы медиа‑ и экспертное сообщество рассматривает как предпочтительные», — заявил Орлов.

«На мой взгляд, он безусловно соответствует этой должности — и в силу большого опыта, и в силу благоприятного экономического положения в регионе. Недавно на одном из заседаний Государственного совета Владимир Путин об этом говорил после обширного доклада Якушева. Другое дело, каковы мотивы у него самого», — продолжил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

Губернатор Тюменской области — очень серьёзное место, очень серьёзная позиция в российской властной иерархии, подчеркнул политолог. «Это один из наиболее значимых ресурсных регионов, при этом там относительно небольшое население при огромном бюджете», — констатировал он.

«Можно понять логику продвижения Якушева на пост министра экономического развития. Но мотивы, по которым он сам хотел бы занять этот пост, мне, например, неочевидны», — отметил Орлов.

Более того, по мнению эксперта, в настоящее время пост Тюменского губернатора для него особенно выгоден. «Помимо того, что он его давно занимает, хорошо знает местную элиту, недавно совсем прошли выборы и самого тюменского губернатора, и непрямые выборы глав ХМАО—ЯНАО. И вот эти выборы непрямые заксобраниями как раз несколько ослабили статус глав Ямало-Ненецкого округа и Ханты-Манскийского округа. А он, тем самым, свой статус усилил», — пояснил политолог.

«В общем все факторы свидетельствуют о том, что, на мой взгляд, ему было бы логичнее оставаться на этом посту и не разменивать его на пост министра экономического развития», — считает эксперт.

«Кроме того, я не думаю, что на сегодняшний день ситуация такова, что Якушев безальтернативен и что по этому поводу уже сложился консенсус в федеральной элите и сообществе экономистов. Это не так. На мой взгляд, и консенсусной фигурой его на сегодня не назовёшь — а именно, скорее, доминирующей, основной. И это, кстати, ещё одна причина для него тысячу раз подумать о том, занимать или не занимать этот пост. У него, уже сейчас можно предположить, будут и аппаратные, и концептуальные (касательно стратегии развития экономики), и политические оппоненты», — заключил Орлов.

15 ноября Алексей Улюеев был уволен с поста министра экономического развития в связи с арестом по обвинению в получении взятки в $2 млн от «Роснефти» за положительное заключение по приобретению компании «Башнефть». Среди наиболее ожидаемых кандидатур на освободившийся пост главы министерства СМИ рассматривают в том числе и губернатора Тюменской области Владимира Якушева.