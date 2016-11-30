Москва, 30 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Стоимость барреля нефть марки Brent поставки января 2017 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась на 5,8% и достигла отметки $50,1 за баррель, свидетельствуют опубликованные итоги торгов.

Schmucki Нефть

Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на шесть и достигла отметки в $47,95 за баррель. По состоянию на 14:45 мск стоимость барреля Brent составляет $49,94, а WTI — 48,56.

Рост нефтяных котировок связан с ходом саммита ОПЕК. Здесь идёт обсуждение программы по сокращению добычи чёрного золота. Она предполагает более масштабное сокращение, чем предполагалось ранее, а именно на 1,4 млн баррелей ежесуточно, сообщает Reuters.

Комментируя решения ОПЕК, министр нефти Ливии Машаллах аз-Зуай заявил, что Триполи это решение картеля не коснётся, ведь эта страна и так добывает не более 600 тыс. баррелей в сутки.

«Мы оптимистично настроены относительно возобновления работы нефтяных месторождений, которые подготовят к этому в течение 2017 года», — сказал он. Напомним, ранее речь шла о сокращении на 1,1 млн баррелей.