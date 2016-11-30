Пенза, 30 ноября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. По сведению Управления ФНС по Пензенской области в отношении правообладателей неиспользуемых земель в 2016 году доначислено по повышенной ставке земельного налога 16,95 млн рублей, что составляет 1,5% от кадастровой стоимости земли, сообщает ИА REGNUM.

Wallpapers.ssdn.ru Сорняки

Данный механизм призван стать одним из стимулов активизации ввода в севооборот неиспользуемых участков на территории региона, отмечают в облправительстве.

«Перед нами стоит задача увеличения объёма сельхозпроизводства в 2017 году. Этого мы будем добиваться, в том числе, и за счёт введения в севооборот земель, которые в настоящее время не возделываются», — приводит слова губернатора Белозерцев его пресс-служба.

По состоянию на начало ноября 2016 года в Пензенской области площадь обрабатываемой земли увеличена на 71 тысячу гектаров, в том числе, за счёт раскорчёвки участков, заросших деревьями и кустарником.

Из государственной и муниципальной собственности землепользователям с целью ведения агропромышленной деятельности предоставлено свыше 26 тысяч гектаров. Правообладателями неиспользуемых земельных участков передано действующим аграриям в аренду более 28 тысяч гектаров земли.

«Ведём переговоры с владельцами необрабатываемых участков, убеждаем, если сами они не намерены заниматься сельхозпроизводством, передавать угодья в аренду действующим аграриям. В противном случае неэффективные собственники сельскохозяйственных земель должны платить по повышенной ставке земельного налога. Это мотивирует землевладельцев использовать участки по назначению, позволяет расширять площадь пашни на территории региона», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в рамках государственного земельного надзора в регионе проведены 772 проверки использования сельхозземель, за выявленные нарушения наложено административных штрафов в сумме свыше 12 млн рублей.