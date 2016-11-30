Москва, 1 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, президент России Владимир Путин обратится к Госдуме и Совфеду с ежегодным Посланием, сообщает ИА REGNUM. Нынешнее Послание станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Обязанность президента оглашать Послание, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, определена Конституцией.

Традиционно оглашение начинается в 12:00 мск в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Кроме парламентариев на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.

Содержание

Послание — это программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Содержание послания президента Федеральному собранию по традиции не разглашается, однако можно утверждать, что, как и прежние выступления, оно будет содержать некий стержень в части социальных обязательств государства, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидания: внешняя политика и борьба с коррупцией

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев полагает, что президент уделит внимание международной повестке. «Я думаю, Путин затронет международную ситуацию в связи с военными событиями, в связи с выборами в США, предстоящими выборами во Франции, Германии. Мне кажется, международной части будет уделено внимание именно в этом аспекте», — отметил парламентарий.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») убежден, что президент высоко оценит работу всех, кто стоит на защите России от угроз. «За 2016 год было проведено множество блестящих контртеррористических операций, значительно усовершенствовано законодательство в части борьбы с терроризмом, каждодневно мы слышим об успехах российского оружия в Сирии», — говорит депутат. Кроме того, по его мнению, не останутся без внимания главы государства и вопросы о коррупции. «Здесь следует отметить результативность принятого Национального плана противодействия коррупции, а также эффективность изменений антикоррупционного законодательства», — указал он.

Ожидания: экономика

Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов ожидает от президента конкретных предложений по корректировке экономической политики. «Хотелось бы услышать по части экономической политики какие-то предложения по ее изменению», — сказал он, отметив, что предложения должны касаться денежно-кредитной политики, бюджетной политики. «Все-таки страна очень вяло выходит из кризиса, реальные доходы населения падают, и отреагировать на это можно только изменением экономической политики», — уверен депутат.

Реализация

Накануне Госдума приняла постановление о создании рабочей группы по реализации Послания Федеральному Собранию. В состав группы вошли 27 депутатов, прежде всего, главы комитетов нижней палаты парламента, ее возглавил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Предполагается, что группа будет ежеквартально информировать Совет Думы о ходе реализации посланий с последующим размещением соответствующей информации на электронных ресурсах нижней палаты парламента.