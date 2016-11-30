Вашингтон, 30 ноября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Супруга главы Белого дома Мишель Обама не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента США. Об этом сообщил действующий президент страны Барак Обама в интервью журналу Rolling Stone.

Addictinginfo.org Барак Обама

«Мишель никогда не будет баллотироваться на должность президента, — говорит глава государства. — Она талантливый человек, насколько я знаю. Вы видели какой отклик она вызвала у американского народа. Но я шучу, когда говорю, что она слишком благоразумна для того, чтобы захотеть заняться политикой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. на территории США состоялись выборы нового президента страны. По последним данным, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил, по итогам голосования, более 300 голосов выборщиков, а демократ Хиллари Клинтон — более 200 голосов.

Действующий глава Белого дома Барак Обама официально покинет свой пост в январе 2017 г.