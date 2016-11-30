Санкт-Петербург, 30 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. После Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге будет проведен капитальный ремонт Биржевого, Каменноостровского, Ушаковского и Зеленого мостов. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил заместитель директора по надзору и содержанию СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mostotrest-spb.ru Биржевой мост

«Конечно, есть проблемные мосты, чего уж тут скрывать. Следующий мост, который требует капитального ремонта, — это Биржевой мост. Как только будет закончен ремонт Троицкого моста, пройдут мероприятия Чемпионата мира по футболу, — в планах Биржевой», — сказал Андрей Кочин.

По словам замдиректора «Мостотреста», уже проведены предпроектные обследования, идет разработка проекта, затем последует этап прохождения экспертизы и разработки рабочей документации. Предположительно, ремонт этого моста начнется в 2019 году.

После этого подвергнутся капремонту Каменноостровский и Ушаковский мост. «Они находятся примерно в одинаковом состоянии. За последние лет 30 они не разводились, поскольку не так востребованы как разводные мосты, тем не менее, свою долю внимания они требуют», — добавил Кочин.

Также ожидается капремонт и реконструкция небольших петербургских мостов в рамках программы, рассчитанной до 2020 года. В нее, по словам Кочина, входит порядка 15 мостов.

«Самый сложный в исполнении проект — Зеленый мост на Невском проспекте. На мосту установлено ограничение 20 тонн на ось. Мост не отвечает современным требованиям по несущей способности, но отвечает всем требованиям, необходимым для пропуска транспорта и пешеходов. Мы смотрим немножко вдаль», — отметил он.

В настоящее время на содержании СПб ГБУ «Мостотрест» находится 424 моста, в том числе 18 — разводных, а также 53 путепровода и транспортные развязки.