Ставрополь, 30 ноября, 2016, 14:10 — ИА Регнум.



Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Авария на трассе «Дон»

В Ставропольском крае на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь» произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. Авария привела к жертвам и пострадавшим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 30 ноября около 12:00 в Красногвардейском районе края. Пока известно только, что на 237 километре трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь» водитель автомашины «ВАЗ 2115», двигаясь в направлении Ростова выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Рено».

Легковушка сильно пострадала от сильного лобового удара. Водитель скончался на месте аварии. Его личность еще устанавливается.

Травмы получили также два пассажира частного микроавтобуса. После столкновения его выбросило с дороги, он съехал в кювет и перевернулся.

Всего в автобусе находились водитель и три пассажира. Двоим из них потребовалась медицинская помощь.

На месте работают оперативные службы.

Отметим, что сегодня в крае сложились непростые погодные условия. Снегопад сочетается с гололедицей на дорогах. Сотрудники ГИБДД просят соблюдать особую осторожность, скоростной режим и дистанцию с впереди идущим транспортом.