Мадрид, 30 ноября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Испании задержали двух уроженцев Марокко, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили представители МВД Испании, сообщает 30 ноября Reuters.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

Один из задержанных был «ключевым элементом» централизованной пропагандистской машины ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вербовке новых членов в ряды террористической группировки, говорится в заявлении МВД Испании.

Второй подозреваемый был задержан в городе Ирун на севере Испании, недалеко от границы с Францией. Ранее мужчина был арестован в Турции при попытке присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) его отправили обратно в Испанию.

Напомним, Испания усилила меры безопасности после терактов в Париже в 2015 году. В сентябре 2015 года власти Испании арестовали 71 подозреваемого в поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с начала года.

В общей сложности после усиления мер безопасности в 2015 году сотрудники полиции Испании задержали 170 человек по подозрению в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).