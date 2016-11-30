Рыбинск, Ярославская область, 30 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Администрация Рыбинска Ярославской области предлагает провести масштабные работы по берегоукреплению на территории города в рамках губернаторской программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в рыбинской администрации, именно разрушение берегов способствует загрязнению волжской воды.

Рыбинск

Этот вопрос обсуждался в Рыбинске 29 ноября в рамках выездной коллегии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. В администрации города подчеркивают: проблема заключается в работе ГЭС. Дело в том, что Рыбинский гидроузел спроектирован так, что сброс воды идет перпендикулярно руслу реки. При гидроударе берега интенсивно разрушаются.

«Только река Шексна за 75 лет существования гидросооружений стала шире в два раза. Весь грунт, попавший в реку вместе с содержимым, загрязняет воду», — отметил представитель администрации Рыбинска Виктор Новиков.

В настоящее время в Рыбинске в защите от негативного воздействия работы гидросооружений нуждаются 12 объектов. Из них защищено только семь. Кроме того, на территории города ливневая канализация имеет около трех десятков выходов в Волгу.

«Рыбинск — первый город по течению Волги после водохранилища, который загрязняет реку. И начинать работу нужно именно с него. Но без помощи субъекта федерации Рыбинску с проблемой разрушения берегов и вопросом фильтрации ливневых стоков не справиться. Сейчас строительство ливневой канализации исключили из состава работ по берегоукреплению. Но местному бюджету такой объект финансово не осилить», — заявил глава Рыбинска Денис Добряков.

Решением проблемы может стать включение Рыбинска в региональные и федеральные программы по исполнению полномочий в сфере водных отношений. Это предложение внесено в решение коллегии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с инициативой реализации программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» выступил врио губернатра Ярославской области Дмитрий Миронов. По предварительным оценкам, стоимость мероприятий программы составит более 3,5 млрд рублей.