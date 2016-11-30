Ставрополь, 30 ноября, 2016, 13:54 — ИА Регнум.



dima_goroziya Электрическая лампочка

В Ставрополе из-за непогоды один из районов остался без света. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экстренных службах города, авария в электросетях привела к отключению электроэнергии в районе 204 квартала города.

Отключение фидера произошло в 10:50. До сих пор жители нескольких улиц, включая улицу Чехова, ожидают включения электроэнергии.

В Горэлектросети отметили, что в настоящее время ремонтные работы на этом участке завершаются. До 14:00 свет должен снова появиться в домах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября из-за снегопада энергетики ввели режим повышенной готовности. Этот режим связан со штормовым предупреждением, полученным от Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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В регионе сегодня сложилась минусовая температура, мокрый снег в сочетании с туманом, гололед и гололедица.

Отметим также, что в Ставрополе отключения электроэнергии стали в последнее время не редкостью. Только 28 ноября за один день происходило две поломки, оставлявшие жителей краевой столицы без света.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 18 октября таких поломок из-за изношенности электросетевого хозяйства города было еще четыре. После этого в краевой столице решено ликвидировать производственное подразделение Ставропольских сетей, а также создать резервную аварийную линию на случай отключений в Юго-западном районе города.

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