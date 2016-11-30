Берлин, 30 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за приостановку переговоров с Анкарой по поводу её вступления в Европейский союз (ЕС). Аргументом против вхождения Турции глава ФРГ назвала политику, которую Анкара начала проводить после попытки государственного переворота (июль 2016 г.), пишет газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель в Бундестаге обратилась со своим заявлением к депутатам фракции Христианско-демократического союза (ХДС). Она порекомендовала депутатам донести эту информацию до избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Европарламенте (ЕП) состоялось голосование за резолюцию, касающуюся приостановки переговоров между ЕС и Анкарой о вступлении последней в объединение европейских государств. Депутаты поддержали документ.

25 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы, чтобы мигранты могли попасть в ЕС. «Послушайте меня хорошенько. Если пойдете на дальнейшие шаги, эти границы откроются, подумайте об этом», — заявил он.

29 ноября Эрдоган заявил, что Анкара ещё не приняла окончательного решения по вопросу о вступлении в ЕС после голосования Европарламента о прекращении переговоров с Турцией, однако у страны есть альтернативные возможности.

Напомним, Турция входит в таможенный союз с ЕС с 1996 года, она является одним из основателей Совета Европы и «ассоциированным членом» ЕС. Заявление о вступлении в ЕС Турция подала в 1987 году. Статус кандидата в члены ЕС Турция получила лишь в 1999 году.

Брюссель объяснял невозможность принять Анкару в ЕС несоответствием в законодательстве этой страны и требовал его изменений. После путча в Турции в июле власти провели в стране чистки. ЕП, принимая решение, сослался на это.

«После того как 15 июля в Турции были предприняты попытки государственного переворота, учреждения власти задержали 10 членов оппозиции парламента страны, 150 журналистов (это самое большое число таких арестов в мире), а также 2386 судей и прокуроров и 40 тыс. других лиц, из которых более 31 тыс. все еще задержаны. Кроме того, по данным Еврокомиссии, 129 тыс. работников общественного сектора были отстранены от должности, хотя большинству из них не были предъявлены обвинения», — сообщили в ЕП.