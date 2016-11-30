Мурманск, 30 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум.



Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

Прокуратура Кольского района Мурманской области выявила нарушения в деятельности предпринимателя, сжигающего рыбные отходы в посёлке под Мурманском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«Проверкой установлено, что ИП Россинский является собственником 5 установок по кремации биологических отходов, — прокомментировали в прокуратуре. — Крематоры предназначены для термического уничтожения падежа домашней птицы, рыбы, животных и других биологических отходов. Данные установки в процессе производственной деятельности являются стационарными источниками, осуществляющими выброс веществ в атмосферный воздух. Согласно положениям закона, юридические лица и ИП обязаны производить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Тем не менее, по данным прокуратуры, ИП Россинским не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Не занимался предприниматель и разработкой предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на воздух. По результатам проверки прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела за несоблюдение экологических требований.

«Одновременно, прокуратура проводит проверку законности действий главы администрации района по факту проведения им незаконной внеплановой проверки ИП Россинского и попытке приостановки его деятельности», — добавили в ведомстве.

В начале ноября, как сообщало ИА REGNUM, жители Мурманской области пожаловались на неприятный запах, царящий в районе посёлка Мурмаши. По их мнению, происходящее связано с уничтожаемыми вблизи населённого пункта биологическими отходами, которые образовались из-за мора сёмги в прошлом году.

Напомним, о миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги.