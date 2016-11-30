Москва, 30 ноября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Возможное назначение губернатора Тюменской области Владимира Якушева на пост министра экономического развития могло бы стать первым проявлением новой кадровой политики, заключающейся в усилении правительства успешными главами регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

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«Безусловно, было бы неплохо увидеть не только движение не справившихся со своими обязанностями московских чиновников в регионы, но и движение успешных губернаторов в Москву», — заявил Калачев.

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Переход в губернаторы не очень успешных министров уже имел место в современной российской политической практике — например, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, напоминает эксперт. Был и случай перехода на пост министра не самого успешного губернатора, когда бывший глава Костромской области Игорь Слюняев стал министром регионального развития, несмотря на то, что у него неудачно прошла кампания по выборам в Госдуму, в ходе которой «Единая Россия» получила весьма скромный результат.

«Он затем бесславно ушел, а министерство регионального развития было упразднено. Вот обратный процесс — когда успешный губернатор усилит правительство, — это интересно. Именно сильные, опытные, успешные

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Якушев, безусловно, является успешным губернатором, подчеркнул политолог. «Среди губернаторов, которые ассоциируются с Сергеем Собяниным, который с ним так или иначе считается аффилированным, он, пожалуй, единственный успешный. Тюмень — самый благоустроенный город в стране, а регион демонстрирует весьма внушительные показатели социально-экономического развития», — констатирует эксперт.

«Конечно, есть нефть и газ в ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) — тюменская матрёшка тюменской матрёшкой, но на самом деле в Тюменской области, как это ни странно, например, достаточно успешно развивается сельское хозяйство», — добавил он.

«Трудно сказать, насколько серьёзна информация, что Якушев номинируется на место Алексея Улюкаева, но как политический тяжеловес — а он уже давно занимает первые места в рейтинге эффективных губернаторов, — как человек достаточно самостоятельный и как человек, у которого естественно выстроены отношения со всеми, включая и руководство госкомпаний в силу специфики региона, он мог бы стать интересной кандидатурой», — подытожил Калачев.

Напомним, 15 ноября Алексей Улюкаев был уволен с поста министра экономического развития в связи с арестом по обвинению в получении взятки в $2 млн от «Роснефти» за положительное заключение по приобретению компании «Башнефть».

Сразу после этих событий в СМИ начали появляться сообщения о том, что одним из претендентов на пост министра экономического развития может стать губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который традиционно занимает верхние строчки в рейтинге губернаторов.