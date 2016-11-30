Москва, 30 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Виген Саркисян подписали соглашение об Объединенной группировке войск двух стран, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ

По словам Саркисяна, в группировку войдут 102-я российская военная база, дислоцирующаяся на территории Армении, и подразделения вооруженных сил Армении. Он подчеркнул, что группировка создается для совместного выполнения задач, если в этом возникнет необходимость.

В свою очередь Шойгу отметил, что отношения России и Армении хорошо обустроены разного рода соглашениями и нормативно-правовой базой. «Но самое главное — это исторически дружественные, партнерские отношения между Россией и Арменией. Мы ведем большую работу по военному сотрудничеству. Проводим большое количество разных мероприятий. Здесь можно говорить и об учениях, и об армейских играх», — подчеркнул российский министр обороны.

Также министры двух стран подписали план сотрудничества на 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой военного ведомства Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества для обеспечения безопасности Каспия. Кроме того, состоялась встреча главы Минобороны РФ с главой военного ведомства Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

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