Раменское, Московская область, 30 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов ЖК «Раменский», расположенного в городском поселении Раменское, в котором своих квартир дожидались 642 дольщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минстроя области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По словам министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова, застройщику ООО «Раменская ипотечная компания», входящему в состав ГК «ГарантияСтрой», выданы разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов № 7А и 8 ЖК «Раменский».

В другом корпусе жилого комплекса — № 7Б — сейчас проводятся работы в местах общего пользования, также ведется установка приборов учета, противопожарного оборудования, а также пуско-наладочные работы лифтов. Ввод этого корпуса в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2017 года.

Оставшиеся 11 корпусов ЖК «Раменский» введут в эксплуатацию поэтапно до 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года в Подмосковье насчитывался 121 объект-долгострой, включая проблемные дома, объекты на контроле и долгострои «СУ-155». По данным на конец октября, в регионе располагались 32 проблемных долгостроя с 5,9 тысячами человек. И еще 29 объектов находились на особом контроле у Минстройкомплекса Подмосковья.