Грозный, 30 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Чечне набирает популярность флешмоб «Нетрезвый водитель — смертник и убийца», организованный членами патриотического клуба «Путин». На фотографии в соцсети Instagram под лозунгом «Выпил? Выбирай, кто тебя повезет?» изображены две машины — ГИБДД и «Скорой помощи», а также траурная процессия.

Скриншот соцсети pictaram.com пользователя @pk_putin Флешмоб под эгидой «Нетрезвый водитель-смертник и убийца»

Недвусмысленное фото предлагает сделать выбор, что для каждого важнее — водка или жизнь. Акция молодежи организована при поддержке управления ГИБДД и Министерства здравоохранения Чечни в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-пьяниц.

Своим флешмобом молодые люди призвали всех автовладельцев к сознательности, а их родных и близких к ответственности. Как считают активисты клуба, никто не должен остаться в стороне от общей беды, под ударом пьяного водителя может оказаться любой.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Ингушетии, общественность в республике также принимает меры по привлечению внимания к проблеме аварий автомобильного транспорта. Так, члены общественной организации «Совет тейпов», в которую входят уважаемые старейшины различных сёл Ингушетии, вышли на дороги с призывом соблюдать правила дорожного движения. Вместе с инспекторами ГИБДД они призывают автолюбителей беречь свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

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Семья виновника ДТП с 7 погибшими выехала из Чечни в страхе кровной мести

Напомним, жители Чечни были шокированы страшной аварией, случившейся 27 ноября, жертвами которой стали семь человек, в том числе двое детей. Пять погибших — члены одной семьи. Предварительно установлено, что виновником ДТП стал пьяный водитель.