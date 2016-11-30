Уфа, 30 ноября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Возгорание в административном здании на улице Аксакова в Уфе ликвидировано, несколько человек пострадали. Об этом сообщает 30 ноября ГУ МЧС по Башкирии.

tpsdave Пожарная машина

Сообщение о пожаре в 4-этажном здании по адресу Аксакова, 73, поступило в экстренные службы в 12:35. Прибывшие на место спасатели сообщили о сильном задымлении на 2 и 3 этажах, из здания были эвакуированы 10 человек. В 13:10 пожар был локализован, а спустя 14 минут — ликвидирован. Причины возгорания выясняются.

Восемь человек доставлены в больницу с признаками удушья, об этом сообщает СКР по Башкирии. Правоохранители приступили к проверке обстоятельств происшествия.