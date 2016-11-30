Калуга, 30 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с делегацией Тирасполя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, делегация из Приднестровья посетила Калугу для участия в промышленно-инновационном форуме «Промышленность. Инновации. Технологии».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На встрече с делегацией из Тирасполя.

Калугу и Тирасполь связывает соглашение о сотрудничестве в экономической сфере, сферах науки, культуры и образования, По итогам визита это соглашение может быть существенно расширено. Глава Калуги обсудил с приднестровскими коллегами вопросы межмуниципального сотрудничества и дальнейшего укрепления связей между городами.

Власти Тирасполя хотят наладить многоуровневые отношения с калужскими муниципальными предприятиями в сфере транспорта и коммунального хозяйства, а также с местными заводами и бизнес — сообществом.

Планируется проведение в Калуге сезонных сельскохозяйственных ярмарок, на которых по весьма доступным ценам будет осуществляться продажа овощей, фруктов и консервированной продукции из Приднестровья.

«Калуга и Тирасполь являются городами-побратимами с 2005 года и для нас очень важно дальнейшее развитие связей между нашими городами в различных сферах экономики, бизнеса, туризма, образования и культуры», — подчеркнул Александр Иванов.