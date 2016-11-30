Оренбург, 30 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Правительство Оренбургской области и ООО «УГМК-Холдинг» подписали Соглашение осоциально-экономическом партнерстве на 2017 год. В рамках соглашения 2017 года объем капиталовложений компании составит 200 миллионов рублей. Денежные средства направят на ремонт наиболее значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры, на реализацию мероприятий по благоустройству городов Гая и Медногорска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Оренбуржья.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын заключили Соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2017 год

Практика такого тесного социально-экономического взаимодействия сторон существует с 2003 года, когда появилось первое подобное соглашение. Как и все предыдущие годы, в основе соглашения лежат принципы софинансирования ключевых направлений территориального развития. Прежде всего, речь идет о Гайском городском округе, где расположен Гайский ГОК — основной сырьевой актив УГМК, а также Медногорске, где находится медеплавильное предприятие холдинга Медногорский медно-серный комбинат. Форма государственно-частного партнерства стала эффективным инструментом реализации социальной политики региона.

Как отметил губернатор Юрий Берг, в 2016 году на основании соглашения между правительством области, УГМК и Медногорском сдано 10 объектов, включая кинотеатр «Урал». Отремонтированы две школы, четыре дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, к концу года будет готова баня. Проведены мероприятия по благоустройства Медногорска. Закуплена снегоуборочная техника.

В свою очередь генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын отметил, что за то время работы компании в регионе с руководством Оренбуржья сложились профессиональные и конструктивные партнерские отношения.

«Важно, что мы не только подписываем соглашение — мы его успешно реализуем. И более ответственных людей, чем Юрий Александрович Берг и Наталья Лазаревна Левинсон, я не встречал. Уверен, что мы и дальше будем также плодотворно сотрудничать в рамках новых соглашений», — сказал Козицын.

С помощью УГМК-Холдинга решаются вопросы укрепления социальной инфраструктуры региона — ремонтируются больницы, строятся детские сады, совершенствуется материально-техническая база спортивных сооружений.

Самые важные социальные проекты — это капитальный ремонт областного онкологического диспансера, реконструкция городского сквера в Гае, ремонт ледового дворца «Айсберг» в Медногорске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Медногорске состоялось открытие новой кислородной станции на медно-серном комбинате. В этот же день после масштабной реконструкции свои двери распахнул кинотеатр «Урал».

«Я считаю нужно высказать слова огромной благодарности всем, кто приложил руку, интеллект, творчество к возрождению кинотеатра. Это большое событие для Медногорска. В свою очередь обещаю, что мы на этом не остановимся и в рамках социально-экономического партнерства продолжим участвовать в развитии города», — подчеркнул Андрей Козицын.