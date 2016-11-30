Ставрополь, 30 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум.



Поль Синьяк. Снег. Монмартр. 1887

В электросетевом хозяйстве Ставропольского края из-за непогоды введен режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МРСК Северного Кавказа.

Этот режим действует для работников филиала компании «Ставропольэнерго» и связан со штормовым предупреждением, полученным от Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидрометцентра региона, 30 ноября в Ставропольском крае ожидается понижение температуры до — 4 градусов, которое будет сопровождаться выпадением мокрого снега, что может привести к образованию гололедных явлений.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в отдельных районах края туман, осадки сегодня сильные, в южной части края идет налипание мокрого снега, гололед. На дорогах образуется гололедица.

Налипание мокрого снега на проводах может привести к авариям. Поэтому энергетики организовали непрерывный мониторинг отделений. В готовности находятся персонал подстанций, линейные бригады и других подразделения.

Каналысвязи, транспорт и спецтехника готовы к непредвиженным ситуациям.

Госавтоинспекция региона просит водителей выбирать безопасную скорость при движении на загородных участках дорог, особенно на мостах и путепроводах, отказаться от опасных маневров и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Пешеходы также должны быть внимательны и переходить проезжую часть только в установленных местах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

На аварийно-опасных участках городских дорог и загородных трасс выставлены экипажи ДПС, чтобы контролировать дорожную обстановку.

Напомним, на днях Ставропольский край пережил ураган. 21−22 ноября на Ставрополье порывы юго-восточного ветра достигали 30 м/с. Из-за сильного ветра ряд населенных пунктов остался без света, былонарушено водоснабжение. В пяти школах и Доме культуры были повреждены крыши. Две трассы местного значения были перекрыты для проезда большегрузов.

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Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана вводился в четырех муниципалитетах Ставропольского края. Еще более десятка муниципалитетов находились в режиме"повышенной готовности».