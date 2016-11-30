Душанбе, 30 ноября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В столице Таджикистана переименованы 16 улиц, получивших свое название при СССР. Такое решение приняло собрание народных депутатов города Душанбе, передает «Азия-Плюс».

Rjruiziii Душанбе

Отныне улица Советская будет носить имя доктора филологических наук Алохона Афсахзоды, улица Александра Матросова теперь названа в честь сотрудника ГКНБ Рустама Амаки, погибшего в ходе спецоперации по ликвидации мятежного экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды, улица Юлиуса Фучика переименована в Мирали Махмадали — в честь героя социалистического труда. Улица Степана Шаумяна получила имя бывшего главы Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, депутата нижней палаты парламента Сухроба Шарипова.

Кроме того, переименованы улицы имени Алексея Толстого, Студенческая, Воровского, 40-летия Октября, Добролюбова, Шестопалова, Гончарова, Павлова, Николая Гастелло, Сергея Лазо, Бабушкина и Комсомола.

Стоит отметить, что информация о готовящемся переименовании появилась в СМИ в августе 2016 года и вызвала широкий резонанс, разделив наблюдателей на два лагеря — одни восприняли эти действия как антироссийский шаг, другие же не увидели в смене названий ничего возмутительного.

Вопрос о переименовании ряда улиц в таджикской столице был задан на брифинге официальному представителю МИД России Марии Захаровой, которая сообщила, что авторитетные историки, представители ветеранских организаций и студенческие коллективы высказались за сохранение прежних названий. «Хотелось бы выразить надежду, что к этому мнению авторитетных людей и особенно к мнению ветеранов местные власти прислушаются», — добавила она.

Напомним, в феврале 2016 года в Таджикистане был переименован последний город с русским названием — Чкаловск. Теперь этот город на севере страны называется Бустон.