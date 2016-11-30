Таллин, 30 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Эстонский рыбный союз (Eesti Kalaliit), объединяющий более 30 производителей рыбной продукции страны, прекратил сотрудничество с местными сетями магазинов Rimi и Prisma, которые используют слишком высокую наценку на свежую рыбу и длительный период выплаты денег рыбакам. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 ноября, сообщили в союзе со ссылкой на председателя организации Валдура Ноормяги, по словам которого переговоры с руководством торговых сетей не привели к изменению политики магазинов. В результате рыбаки страны вынуждены отправлять свой улов на экспорт.

2554813 Свежая рыба

В качестве примера «алчности» торговых сетей Эстонии сообщается, что магазины покупают у рыбацких фирм свежего судака по 12 евро за килограмм, а продают за 28−30 евро. Таким образом наценка на судака составляет 2,5 раза. Это слишком высокая цена для массового потребителя, считают в союзе, отмечая, что такая ценовая политика наносит вред как самим рыбацким хозяйствам, так и клиентам торговых сетей.

Еще одной серьезной проблемой взаимоотношений Эстонского рыбного союза с торговыми сетями страны является то, что сети активно внедряют те же товары, но под собственной маркой и по более низкой цене. Рыбаки считают такую политику нечестной конкуренцией, тем более, что чаще всего, такие товары изготовлены из закупленных у рыбаков продуктов. Предлагая свой товар даже за евро ниже, чем товар рыбацких хозяйств, сети магазинов зарабатывают прибыль, которая не достается самим рыбным производителям.

Многие рыболовные хозяйства попали в затруднительнее положение из-за затягивающихся сроков выплат за купленный товар. Срок выплат сетями магазина сейчас в среднем составляет 45−60 дней (два месяца) со дня покупки товара, все это время рыбаки вынуждены существовать без оборотных средств, влезая в долги и разоряясь. Это создает дополнительное давление на рыбаков Эстонии, подчеркнули в союзе.