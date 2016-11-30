Великий Новгород, 30 ноября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Новгородской области прокомментировал результаты исследования Фонда независимого мониторинга «Здоровье», по данным которого в 60 субъектах Российской Федерации в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось число госпитализированных пациентов более чем на 1 млн человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным фонда, в число регионов, где на фоне сокращения госпитализаций одновременно выросли внутрибольничная летальность и смертность на дому, вошла и Новгородская область.

inspiri В больнице

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В региональном департамента отметили, что число госпитализаций в Новгородской области остаётся стабильным. Их количество, по данным ведомства, утверждается федеральной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, на основе которой утверждается территориальная программа. «На 2015 и 2016 годы данный норматив составлял 0,193 госпитализации на одного жителя — уменьшения госпитализаций в данном периоде времени не произошло. В проекте программы на 2017 год норматив не изменяется. Следовательно, общее число госпитализаций может уменьшаться только в случае уменьшения количества проживающего населения», — прокомментировали в департаменте.

Что касается роста госпитальной летальности, в департаменте связали это, в первую очередь с созданием и началом работы паллиативных отделений на территории Новгородской области — в онкологическом диспансере, Поддорской и Батецкой центральных районных больницах. «Работа этих отделений направлена на улучшение качества жизни паллиативных больных и эта цель достигается. К сожалению, данная фаза заболевания ведет к летальным исходам вне зависимости от качества жизни и происходит это, в том числе, в стационаре», — отметили в департаменте здравоохранения Новгородской области.

Ранее в департаменте указали на некорректный характер данных фонда «Здоровье» относительно смертности на дому. «Результаты исследования фонда не учитывали существенный факт формирования статистических данных. В указанном фондом периоде времени не существовало единой отчётной формы, на основе которой можно было бы сделать вывод о повышении данного значения», — подчеркнули в департаменте, указав, что полная статистика, включающая в себя данные по смертности на дому, начала формироваться с октября 2014 года.

Напомним, 26 сентября 2014 года был издан совместный приказ региональных управлений МВД, СКР, прокуратуры и департамента здравоохранения Новгородской области об обязательном направлении на судебно-медицинскую экспертизу всех умерших вне стационара. «Таким образом, достоверную информацию по Новгородской области мы имеем только с указанного времени», — пояснили в департаменте здравоохранения региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему обязательного вскрытия всех умерших власти впоследствии назвали одной из самых острых в регионе, так как она привела к массе неудобств, вызванных транспортировкой покойных на судмедэкспертизу. Губернатор Новгородской области Сергей Митин обещал жителям региона отменить эту практику.

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