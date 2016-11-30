Рига, 30 ноября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. На латвийском портале общественных инициатив Manabalss. lv начат сбор подписей за легализацию борделей и сутенерства, а также возможность проституток обращаться в полицию, если нарушены их права, сообщает LETA.

Борис Григорьев. Марсельская жрица любви (фрагмент). 1923

Автором инициативы Иева Скребеле предлагает регулировать эту сферу по образцу Новой Зеландии — легализовать бордели и сутенерство, если заключен трудовой договор. Она отмечает, что целью этой инициативы является повышение безопасности и улучшение условий труда проституток. В настоящее время проституция является одной из самых опасных профессий — у работников этой сферы высок риск быть избитыми, не получать плату за оказанные услуги, быть изнасилованными, обворованными и пострадать от самоуправства сутенеров или рэкетиров.

Автор инициативы также уверена, что нужно воспитывать сотрудников полиции, чтобы проститутки считали полицейских людьми, которые оказывают помощь, а не являются помехой, которую любой ценой нужно избегать.

Напомним, проституция в современной Латвии является легальной деятельностью. Проститутки должны быть совершеннолетними и оказывать сексуальные услуги только в собственных или съёмных жилых помещениях. Численность проституток оценивается в пределах 10−30 тысяч. По сообщениям ряда западных СМИ, Латвия является популярным местом для секс-туризма.

Читайте также: В Латвии отменили медицинский контроль за проститутками